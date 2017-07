Une formation dakaroise dont l'ossature est surtout formée de transfuges du Slbc. Il s'agit de Ndéye Séne, nominée encore pour le titre de Reine de la saison, du longiligne pivot Ramata Dao ou encore de Diary Diouf, l'une des pointeuses attritées de l'équipe de Moustapha Gaye. Couna Ndao et ses coéquipières du Slbc sont donc averties et devront être prêtes à la bataille qui s'annonce rude dans tous les compartiments du jeu

Mais les retrouvailles s'annoncent explosives face au Saint Louis basket club. Une équipe saint Louisienne qui espére surtout terminer en beauté et renouer avec le trophée remporté en 2015. Les Saint-louisiennes qui ont éliminé le Dakar université club, champion en titre en demi-finale, sont donc assez armées pour tenir la dragée haute à leurs adversaires dakaroises et de monter sur le toit du championnat. Mais elles devront encore rester sur le même rythme face à cette redoutable formation de l'Asvd.

Après trois coupes remportées (Coupe du maire, coupe du Sénégal et challenge Iam), les joueuses de la municipalité veulent écrire une nouvelle page d'histoire en remportant leur premier trophée en championnat. Ce, après une tentative infructueuse en 2016 et cette défaite concédée en finale face au Duc. L'Asvd est donc à une victoire pour faire le plein de tous les trophées mis en jeu. Ce qui serait synonyme de grand chelem. Un exploit que seul le Dakar Université club a jusqu'ici réussi à réaliser à plusieurs reprises.

La finale du championnat nation féminin oppose ce samedi Marius Ndiaye, l'As Ville de Dakar et Saint-Louis basket club. Après avoir mis trois trophées dans leur escarcelle, les joueuses de la municipalité de Dakar veulent boucler leur saison en force avec un quatrième et ultime sacre synonyme de Grand chelem.

