Les partisans de Macky Sall dans la coalition Benno Bokk Yaakaar préviennent et mettent en garde leurs adversaires, en l'occurrence la coalition Kaddu Askan Wi qui regroupe Abdoulaye Baldé, Moustapha Guirassy et Mamour Cissé : le dossier du foncier sera déroulé dès la semaine prochaine.

Mamadou Barry, un des responsables de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar qui animait un meeting hier, vendredi, dans son quartier Peryssac l'a fait savoir en ces termes. « C'est vrai que je suis l'ami de tout le monde, même de l'opposition, mais cela ne signifie pas faire abstraction de certaines questions comme le foncier. Dès la semaine prochaine, nous allons demander des comptes sur le foncier. Si c'est cela qui les rend frileux, ils n'ont qu'à surseoir à leur candidature car nous allons dérouler ce dossier du foncier. Ils ont causé beaucoup de tort aux populations de Ziguinchor ... », a martelé le Directeur Général des Ecovillages.

Avant de poursuivre : « ce dossier du foncier ne concerne pas seulement la coalition Kaddu Askan Wi mais aussi la coalition Wattu Senegaal ». Et le ministre Benoit Sambou d'enfoncer le clou : « Chaque jour, nous recevons des dossiers de personnes venant de Kandialang, de Kenya, de Diabir et de tous les quartiers de Ziguinchor, l'heure viendra et on verra ... », a menacé le responsable « apériste ».

Les candidats de cette coalition Demba Keita et Ramatoulaye Diatta ont tous déroulé leur programme de développement sur fond de plaidoyer en faveur des populations de Ziguinchor. Ce rassemblement politique sur l'initiative de Mamadou Barry a mobilisé de nombreux militants et sonne comme un test pour les responsables de la coalition au pouvoir qui annonce l'arrivée de la tête de liste nationale Boun Abdalah Dionne lundi, à Ziguinchor. Une autre coalition qui menace de brandir l'arme du foncier, c'est la coalition Leeral de Me El hadj Diouf. Ses têtes de liste à Ziguinchor comptent également dépoussiérer le dossier dans les prochains jours.