Sénégal: Lancement du portail d'information commerciale au Sénégal (PIC) - «Une innovation majeure», selon Alioune Sarr

Hier, vendredi 14 Juillet 2017, le ministre en charge du Commerce, Alioune Sarr a procédé au lancement du Portail d'Information Commerciale du Sénégal dans le but faciliter, et de créer un environnement favorable pour les échanges commerciaux. En collaboration avec l'USAID, le ministère du commerce veut faire de ce projet, une réalité au grand bénéfice des opérateurs économiques et des populations.

En effet, le portail d'information commerciale (PIC) est une plateforme électronique qui regroupe, selon le ministre, «toutes les exigences, réglementations et procédures liées au commerce, appliquées par les ministères et les organismes gouvernementaux ». Il constitue une «étape clé dans la mise en œuvre par le Sénégal, de l'Accord sur la facilitation des échanges conclus en décembre 2013 à Bali en Indonésie par le membre de l'Organisation Mondiale du Commerce et entré en vigueur depuis le 22 février 2017 ».

Dans sa démarche de mise en œuvre, la création de catalogue de contenus permettra, de l'avis du ministre, à l'internaute de faire son choix par rapport aux détails de l'information qu'il souhait avoir dans le secteur du commerce du Sénégal. «La mise à la disposition aussi d'un modèle opérationnel, la rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles ne seront pas en reste pour le bon fonctionnement de ce portail», dit-il.

Par ailleurs, le ministre en charge du commerce Alioune Sarr venu présider le lancement de ce portail souligne : « le portail d'information commerciales (PIC) est d'une importance capitale pour notre pays, dans la mesure où il fournira notamment des informations relatives aux Accords commerciaux tarifs, aux procédures d'importation, d'exportation de transit, lois et règlement commerciaux, formulaire et certificats obligatoire.» Poursuivant son argumentaire, le ministre du commerce confirme que ce portail qui sera disponible avant la fin de l'année, « va faciliter les échanges entre le Sénégal et les autres pays et permettra à notre pays de se conformer à l'article 1 de l'accord sur la facilitation des échanges» renseigne -t-il.

Le ministre Alioune Sarr a parlé de «bénéfices en termes de gain de temps avec la disponibilité des informations complètes et exactes en un seul endroit ». Il s'agit, dit-il, de « bénéfices économiques appréciables, réalisées grâce à l'obtention des informations voulues sans déplacement. Et les réductions globales qui sont notées sur les opérations d'importation et d'exportation ».