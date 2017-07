Les responsables de la Coalition Gagnante Wattu Senegaal de Rufisque ruent dans les brancards. Alioune Mar et ses partisans soupçonnent une rétention de cartes dans la commune de Rufisque Ouest. Une commune qui est le fief de la tête de liste départementale de Wattu qu'il partage avec le porte-étendard de Bennoo Bokk Yaakaar.

Les responsables de la Coalition Gagnante Wattu Senegaal sont dans tous leurs états. La raison de cette colère : des soupçons de rétention de cartes dans la commune de Rufisque Ouest.

Selon le directeur de campagne de sa tête de liste qui faisait face à la presse, sur un nombre 28080 inscrits, la commission électorale n'a reçu que 5625 cartes et seulement 2052 ont été retirées alors que cette partie de Rufisque compte 54 bureaux de vote répartis dans 07 centres. « La circonscription électorale de Rufisque Ouest souffre d'un déficit de 23000 cartes. Si rien n'est fait, seuls 104 électeurs par bureau sur un total de 28080, pourraient s'acquitter de leur devoir civique».

Une situation qu'il assimile à une volonté du camp au pouvoir de forcer les choses dans une circonscription où il a toujours mordu la poussière. Selon le directeur de campagne d'Alioune Mar, tête de liste départementale de la Coalition Gagnante, « c'est une nouvelle trouvaille des ténors de Benno Bokk Yakaar après les élections référendaires. C'est tout simplement du foxatti », a-t-il dit. Il ajoutera que « tout le monde sait que notre tête de liste départementale et maire libéral de cette partie de Rufisque en est à son troisième mandat à la tête de cette commune et il fait face à la tête de liste de Benno Bokk Yaakaar avec qui il partage la même circonscription électorale ».

Plus grave encore, si on en croit Demba Seck, les responsables du camp d'en face se permettent même de retirer les cartes de leurs militants. « Ils entrent dans les maisons, prennent les récépissés de leurs militants et retirent leurs cartes ». Tout en précisant qu'ils sont sommés de le faire parce que, dit-il, « leurs carrières sont en jeu ». Malgré tout, les libéraux restent confiants et annoncent qu'ils vont emporter le scrutin. « En dépit de tout ce qu'ils feront, ils seront vaincus. Nous sommes déterminés à leur montrer qu'ils sont minoritaires ».

Et de se demander d'ailleurs pourquoi la même situation n'est pas observée dans les autres communes comme Rufisque Est et Rufisque Nord. Au final, la Coalition Gagnante Wattu Senegaal n'exclut pas d'organiser une marche avec toutes les autres coalitions et listes de l'opposition pour obliger l'administration à libérer les cartes à temps.