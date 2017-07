Sénégal: Tendances bac en banlieue - Résultats catastrophiques

Les résultats du baccalauréat sont tombés dans bon nombre de centres de la banlieue. Les premières tendances révèlent des résultats catastrophiques.

Au centre d'examen du lycée Seydina Limamoulaye, sur 2088 candidats au Bac 2017, seuls 411 sont reçus d'office, 568 passent au second tour. Les 978 candidats sont ajournés. Il y a eu 3 mentions Très Bien, 21 Bien et 86 Assez Bien dans le centre, pour un taux de réussite de 19,6 °/° au 1er tour. A l'issue du second tour, on table autour de 48,8°/°.

Pour les résultats du centre lycée Seydina Issa Rouhou Laye Ex LPA, la situation est catastrophique avec un taux de réussite qui n'atteint pas 8,6°/°. Sur les 1102 candidats seuls 1042 étaient présents lors des épreuves. Les candidats reçus d'office sont au nombre de 90, les 256 doivent passer les épreuves du second tour. Ici, il n'y a qu'une seule mention Bien et 7 Assez bien dans tous le centre.

Au centre d'examen du lycée de Thiaroye un seul jury a délibéré, il s'agit du jury 1022. Sur 399 candidats, seuls 24 sont passés au premier tour et 71 retenus pour le second. Les autres jurys n'ont pas délibéré. Au regard des résultats issus des délibérations de jurys dans le centre, on note un faible taux de réussite pour le 1er tour.