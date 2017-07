Tunisie: Prêts ? Partez !

Le processus de cession des deux établissements médiatiques «Dar Assabah» et radio… Plus »

Outre H.Ghribi, on notera la présence de quelques athlètes potentiellement favoris pour décrocher le précieux métal comme Abdesslem Layouni sur 800 m, Chahinez Nasri sur 10.000 m marche et Hassanine Sbai sur 10.000 m marche. La Tunisie organisera le championnat arabe pour la troisième fois de son histoire. Les éditions précédentes ont eu lieu respectivement en 1981 et en 2005.

Habiba Ghribi, pour sa part, participera au 1.500 m et 3.000 m steeple. Championne du monde en 2011 et championne olympique l'année d'après sur 3.000 m steeple, le titre arabe est le seul titre qui manque au palmarès de notre athlète tunisienne !

