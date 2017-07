Tunisie: Un été chargé !

Le processus de cession des deux établissements médiatiques «Dar Assabah» et radio… Plus »

Le choix de la Saydia de Sidi Bou Saïd s'est porté sur l'entraîneur Ryadh Hedhili pour succéder à Marouène El Fehri, parti au CSS. Riadh retrouve le club banlieusard deux ans après et sera assisté par Mehdi Gara. Celui-ci a été l'adjoint de Nizar Chkili à l'EST la saison écoulée.

A Sfax, précisément la plage de Chaffar, le décor est bien planté pour que la fête soit totale avec la tenue du tournoi international et celui des vétérans. Du show, de l'animation et du spectacle seront de la partie.

En beach-volley, il y aura le circuit national qui démarrera demain et touchera six villes côtières, pour se conclure le 24 août.

La présélection composée de soixante joueurs garçons minimes sous la conduite de Mohamed Ali Ben Cheikh et Rached Ben Krid et celle des minimes filles avec le même nombre sous la houlette de Hamadi Hchicha et Mohamed Jlassi bénéficient d'un travail soutenu à Kélibia qui se poursuivra jusqu'à fin août.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.