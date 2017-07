Tunisie: Suivi du processus de cession de «Dar Essabah», «Shems FM» et radio «Zitouna»

De la marijuana dans les jardins et sur les toits des maisons Plus »

Un Conseil ministériel restreint s'est tenu en janvier 2017 et décidé le principe de cession des établissements médiatiques confisqués (Dar Assabah et Shems FM).

Une séance de travail entre le gouvernement et le syndicat devrait se tenir lundi prochain pour l'examen de la question de la couverture sociale des agents de «Shems FM» et «Zitouna FM», indique la même source.

Etaient présents à la séance de travail, les présidents-directeurs généraux de «Shems FM» et «Dar Assabah», ainsi que le directeur général et le secrétaire général du groupe Al-Karama holding qui ont présenté un exposé sur l'avancement de l'opération de cession de ces deux établissements et leur situation financière.

Une réunion de suivi se tiendra dans dix jours, a-t-il dit, précisant que le groupe Al-Karama holding (qui se charge de la gestion des biens confisqués dont les établissements médiatiques Assabah, radio Zitouna et Shems FM) doit adresser une correspondance à la Haica et lui présenter des propositions à ce sujet.

Etaient présents à la réunion, des représentants de la présidence du gouvernement et des syndicats du secteur de l'information: le Syndicat national des journalistes tunisiens (Snjt) et le Syndicat général de l'information relevant de l'Union générale tunisienne du travail (Ugtt).

