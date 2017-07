Congo-Brazzaville: 14 juillet à Brazzaville - Bertrand Cochery souligne l'amitié Franco-congolaise

L'ambassadeur de France au Congo, Bertrand Cochery, qui s'exprimait au cours de la célébration de la fête nationale Française a longuement évoqué le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays dans divers domaines.

La célébration du 14 juillet dans la capitale congolaise a réuni à la Case de Gaulle plusieurs personnalités gouvernementales et politiques du pays. À cette occasion, le diplomate français, Bertrand Cochery, qui a pris ses fonctions au Congo en 2016 a réaffirmé dans son discours la disponibilité de son pays à soutenir le Congo.

Pour affronter « avec plus de détermination » les défis auxquels est confronté le Congo, il estime que la détermination et la confiance doivent être privilégiées. « La difficulté des temps l'exige. Une relation unique, forte d'une amitié forgée dans le creuset de l'histoire, au temps de la France libre, nous y oblige. La volonté, l'expérience et les compétences, autorisent l'espoir. Mais l'espoir n'a de sens que dans la lucidité ».

Dans cette démarche, il a salué les progrès enregistrés par le gouvernement congolais dans la mise en œuvre cette année du programme de réformes initié par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, et a apprécié sa médiation dans la résolution des crises qui secouent le continent africain. Aussi, a-t-il rassuré, « le Congo peut compter sur l'appui de la France pour relever les défis les plus brûlants du moment ». De même, « la coopération militaire et de défense est là pour contribuer au renforcement des capacités des Forces armées congolaises, pour en faire un outil plus efficace de visibilité dans les crises régionales, dans l'esprit d'une armée républicaine ».

L'ambassadeur n'a pas manqué de mentionner le plaidoyer de la France lors des réunions multilatérales sur l'aide internationale d'urgence à apporter aux populations déplacées du département du Pool. Face à la crise financière actuelle, le diplomate Français a rassuré que le Congo pouvait compter sur l'appui de la France pour conclure un accord avec le FMI avec engagement financier, tout en respectant le caractère prioritaire des dépenses sociales.

Parlant des élections législatives et municipales du 16 juillet, actualité oblige, il a souhaité qu'elles se déroulent dans les bonnes conditions avec une large participation des électeurs, et que « la nouvelle assemblée apporte au gouvernement la jeunesse, la diversité et les forces indispensables pour continuer sur la voie des réformes ».

Dans le domaine de la santé, notamment la fourniture de médicaments antirétroviraux et la couverture vaccinale, la France se dit prête à participer à la mise en œuvre des solutions pour faire face à l'urgence, et aider à la construction d'un système « résilient et durable », en accord avec le gouvernement congolais. Elle envisage « des coopérations innovantes » avec d'autres grands partenaires, comme la Chine. L'action de la croix rouge française et congolaise a été également saluée.

Soulignant la protection de l'environnement, un chapitre décisif pour la planète, la France estime que le Congo a un rôle important à jouer, avec l'initiative du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo. « Solidaire du Congo et de son peuple, la France n'entend pas agir seule mais avec l'Union européenne et les Nations unies ».

Le rôle de la France dans la diversification de l'économie congolaise

L'ambassadeur de France a également soutenu que la vocation de la France et de ses entreprises est de contribuer à la diversification de l'économie congolaise. « Dans cette passe difficile que le Congo traverse avec courage, la présence française au Congo représente un recours et un secours. Le Congo peut tirer un meilleur parti du réseau des entreprises françaises pour le développement et la diversification de son économie, de même que de l'Agence française de développement, pour la formation professionnelle de sa jeunesse et ses grands programmes d'équipement ».

Le réseau des petites et moyennes entreprises, bien que secoué par la conjoncture actuelle est indispensable à la diversification de l'économie, a-t-il indiqué.

Parlant de l'avenir du continent africain, intimement lié à celui de sa jeunesse, il a souligné l'importance de la culture et l'éducation dans leur action. « De même sommes-nous en soutien de l'initiative du ministère de l'Enseignement supérieur pour mobiliser des fonds de l'AFD en appui au programme de formation des enseignants des Universités ».

La fête du 14 juillet, a-t-il rappelé, marque aussi le 100ème anniversaire de l'entrée en guerre des Etats-Unis dans le premier conflit mondial. En France, elle a été ponctuée par un grand défilé sur les champs Elysées avec des troupes américaines, en présence du président américain, Donald Trump.

La cérémonie s'est terminée avec la remise de la médaille de la légion d'honneur au secrétaire général des affaires étrangères, Cyprien Sylvestre Mamina. L'ambassadeur a exprimé sa reconnaissance à ce fonctionnaire d'une loyauté parfaite, qui a joué un rôle clé dans les relations entre la France et le Congo, évoquant un sentiment de satisfaction de le voir servir son pays.