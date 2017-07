Congo-Brazzaville: Concours de beauté - Qui sera le prochain homme idéal made in Congo ?

La finale de l'élection de Mister Congo France aura lieu à Paris le 15 juillet prochain à l'Apollo Théâtre. Kévin Nioka, vainqueur de la première édition, remettra sa couronne en jeu

Qui sera le nouvel éphèbe qui succédera à Kévin Nioka ? Dix jeunes hommes de 18 à 30 ans originaires des deux Congo, venus de toute la France, concourront samedi pour tenter de succéder au jeune congolais des deux rives âgé de 25 ans. Ils seront jugés sur des critères physiques mais également sur leur intérêt pour la culture congolaise. « Le but est de déterminer qui a le potentiel pour devenir à la fois Mister et mannequin », explique Kotalo Ngbakoto, qui a initié cette élection il y a deux ans. Avec la création de ce concours, le conseiller en communication et en image a voulu « apporter son expérience et ouvrir des opportunités aux jeunes congolais dans le milieu de la mode ».

Casting sur Internet et physique, formation au mannequinat etc. les aspirants au titre du Congolais le plus beau sont passés par diverses étapes avant de pouvoir se présenter à la finale. Grâce à une web série créée pour faire découvrir les candidats, le public a pu leur attribuer une note qui sera comptabilisée avec celle du jury lors de la finale de samedi.

Ce jury est composé de plusieurs personnalités ayant un lien avec la mode dont le sapeur congolais « Bachelor », qui en sera le président et Sylvie Matuidi, sœur du footballeur Blaise Matuidi, entrepreneure dans le domaine de l'événementiel. Le gagnant de la Toque d'Or sera habillé pour une durée d'un an par tous les partenaires. Il recevra aussi des cadeaux des membres du jury et des opportunités de pouvoir travailler avec des artistes, des maisons de couture ou des magazines.

Verdict samedi pour découvrir qui sera désigné pour représenter la beauté masculine congolaise en France.