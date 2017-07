Gambie: Mise en place d'une commission chargée d'enquêter sur les biens de Yahya Jammeh

L'ancien président qui a quitté le pouvoir et le pays à la suite d'une intervention militaire de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) et d'une ultime médiation guinéo-mauritanienne avait, en décembre dernier, refusé sa défaite à l'élection présidentielle face à l'opposant Adama Barrow.

Pour le ministre de la Justice, « ce gel visait à empêcher une liquidation ou une disparition des biens de l'ex-président », et ne concerne que ses possessions en Gambie. Yahya Jammeh contrôlait des activités lucratives et était accusé de mettre la main sur des secteurs commerciaux florissants.

Présidée par le juriste Surahata Semega, doyen de l'Ordre des avocats, cette commission comprend également un comptable assermenté et un banquier. Elle a trois mois pour mener son enquête et remettre ses conclusions au président Adama Barrow, a indiqué le ministre de la Justice, qui a précisé que toutes ses audiences seraient publiques.

Lors de la cérémonie de mise en place de cette structure, le chef de l'Etat gambien a précisé la mission de celle-ci. « Cette commission, a-t-il déclaré, a pour mandat d'examiner la gestion de certaines entreprises publiques, ainsi que les biens et les transactions financières de l'ancien président Jammeh et de certains de ses associés ».

