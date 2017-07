Congo-Brazzaville: Locales 2017 - Eva Stevine Elion Zanga donne des consignes aux électeurs de Talangai

Les candidats aux élections locales pour le compte du Front patriotique (FP) ont donné, le 14 juillet à Brazzaville, les dernières consignes du vote aux potentiels électeurs de Talangai, sixième arrondissement de la capitale, lors de la clôture de la campagne.

Ils ont organisé une dernière descente au quartier Jacques- Opangault pour marquer leur ancrage à Talangai en général et dans ce secteur en particulier. A tour de rôle, ces conseillers ont expliqué et distribué aux potentiels électeurs, le logo du Front patriotique (FP), afin d'inciter leur choix le jour du vote.

Sur l'avenue des Ambassadeurs, au quartier Jacques-Opangault, la candidate du FP, Eva Stevine Elion Zanga, s'est illustrée par son discours. « Dès que nous serons élus, nous allons soumettre à l'assemblée locale de Brazzaville, les projets de construction dans notre quartier d'un forage d'eau potable et d'un marché public pour favoriser le commerce formel et informel. Nous allons aussi nous battre pour que l'Etat nous installe un système d'éclairage public permettant de lutter contre l'insécurité et le banditisme dans ce secteur », a-t-elle indiqué.

Les populations ont salué ces projets qui, à leurs yeux, sont primordiaux pour l'avenir du quartier Jacques-Opangault et pour leurs familles respectives.

« L'obscurité cause du tort, il y a trop de jeunes bandits qui opèrent de nuit avec des armes blanches et on n'arrive pas à circuler dès 18h30 jusqu'à 4h. Il faut vraiment l'éclairage public ici. Nos enfants mineurs n'auront plus à faire de longues marches pour aller faire des achats au marché », s'est réjouie, Nkazi Charlotte, habitante du quartier Jacques-Opangault.

En compagnie de plusieurs associations formelles ou informelles, ces potentiels conseillers ont marché du rond-point mikalou en passant par l'avenue Marien-Ngouabi, la rue Ndolo, l'avenue Jean-Dominique-Okemba jusqu'à la rue 18 mars à quelques encablures de l'école Gaston Lenda.

« Nous avons fait du porte à porte en premier pour solliciter les voix des électeurs. Nous avons présenté aux populations, les huit points de notre projet municipal et nous avons insisté sur le choix de notre logo lors du vote », a commenté Callafard Asta Rose Ntary, candidate du Front patriotique aux locales.