Sénégal: "Assemblée bi ñu bëgg" porte un "programme social, économique et institutionnel"

La coalition "Assemblée bi ñu bëgg" a été créée à la suite des démarches de deux partis politiques : le Mouvement pour le rassemblement démocratique et le progrès (MRDP) et l'Union pour la démocratie (UDP).

"Il y a beaucoup d'autres questions qui étaient inscrites aussi bien dans les conclusions des Assises nationales que dans les propositions de la Commission nationale de réforme des institutionns (CNRI), et qui n'ont pas été inscrites dans l'agenda. La question du non-cumul de mandats, du non-cumul des postes de chef de l'Etat et de chef de parti, le problème du renforcement de la séparation des pouvoirs, et notamment le pouvoir judiciaire", a énuméré la tête de liste de la coalition "Assemblée bi ñu bëgg".

Selon lui, le volet économique de ce programme, "c'est tout ce qui va corriger les imperfections et les errements du PSE (Plan Sénégal émergent), c'est-à-dire les fameux 27 projets phares avec le TER (Train Express Régional), les cités ministérielles de Diamniadio... Donc une réorientation et un recadrage des projets de ce PSE".

