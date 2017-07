Sénégal: Les premiers députés ont travaillé pour la perpétuation du système colonial (Pr Guèye)

"Tout cela a fait que des métis et surtout les Noirs commençaient à se détourner de lui comme un de ses proches, devenu entre temps son successeur, Galandou Diouf", a narré le Pr Guèye. A ce moment, a-t-il indiqué, seuls les habitants des quatre communes (Saint-Louis, Dakar, Gorée et Rufisque) avaient le droit de vote.

"Cette élection a été une véritable révolution même si ,là aussi, seules les élites en ont profité et la cause, c'est toujours la perpétuation du système colonial",

S'il défendait la perpétuation du système colonial français, le Pr Guèye reconnait toutefois que l'élection d'un métis a créé une brèche et permis celle du premier noir africain, Blaise Diagne, quelques années plus tard, en 1914.

Spécialiste de l'histoire moderne et contemporaine à la faculté des Lettres et Sciences humaines de l'université Cheikh Diop de Dakar, le Pr Guèye était interrogé sur les similitudes entre les batailles électorales de l'époque et celles que se livrent actuellement les hommes politiques sénégalais.

Dakar — Les députés élus du territoire colonial français du Sénégal, depuis le début jusqu'à l'élection de Galandou Diouf (1934-1941) au moins, ont plutôt travaillé pour la perpétuation du système colonial et non pour la défense des intérêts des populations locales à l'Assemblée nationale française, a indiqué l'historien Omar Guèye.

