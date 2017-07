Sénégal: Foundiougne - "Manko Taxawu Sénégal" veut gagner "vaille que vaille" le scrutin

Pour convaincre les populations, confie-t-il, une batterie d'arguments sera utilisée relativement à la gestion du patrimoine du département de Foundiougne (ressources halieutiques, agricoles, forestières et minières) et à l'emploi des jeunes d'une manière générale.

"Quant au climat, pour le moment, il est serein, et c'est à eux, les leaders-compétiteurs, de l'imposer dans toutes les localités", a-t-il estimé. D'après lui, il faut faire comprendre aux électeurs qu'ils ne sont pas en guerre mais plutôt en période de débat d'idées. Et ce sont ces dernières qui doivent servir d'arme à tout un chacun afin de faire régner un climat de paix, a-t-il estimé.

