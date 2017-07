Ile Maurice: Facture d'électricité - Vers un système de paiement 24/7

À savoir que 43 % des abonnés du CEB règlent leurs factures d'électricité à travers les guichets de l'organisme, 41 % par voie postale, 14 % par le biais de prélèvements automatiques et 2 % à travers les guichets de la Central Water Authority. Les abonnés peuvent d'ailleurs payer leurs notes d'électricité à travers diverses plateformes notamment les guichets électroniques de la SBM, l'Internet Banking (MCB-SBI), le SMS (Orange Money Platform en collaboration avec la SBM) et les Sales Terminals des supermarchés Winner's.

La direction du CEB pense qu'il est temps que l'organisme s'adapte aux changements qui s'opèrent dans le mode de vie des Mauriciens. D'où l'idée de mettre à leur disposition un service de paiement around the clock. En mettant en pratique une telle mesure, le CEB espère pouvoir réduire le nombre de mauvais payeurs, améliorer le flux de trésorerie et réduire le nombre d'abonnés inscrits sur la liste de déconnexion au réseau du CEB.

