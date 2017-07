Ile Maurice: Des ados sèment la terreur dans un shelter et ses environs

Au ministère de tutelle, on affirme que les autres abris connaissent des problèmes de violence similaires. À la suite d'un cas de maltraitance dans un shelter de Curepipe, dévoilé par l'express il y a trois semaines, le ministère a initié une enquête sur tous les abris. Et des mesures appropriées devraient être prises incessamment.

Mais ce qui dérange : ces ados sillonnent le voisinage. Tantôt pour retrouver des amis qu'ils n'hésitent pas à inviter au shelter (en escaladant le mur, encore une fois) tantôt pour voler de la nourriture ou des vêtements. Si certains habitants estiment que ces jeunes ont trop de liberté (d'autant plus qu'ils disent avoir appris que les employés n'arrivent pas à exercer leur autorité sur eux), d'autres croient que ce sont des enfants malheureux. «Je donne Rs 10 à l'un d'entre eux chaque jour. Il y a un autre qui me demande des vêtements», relate une habitante.

Des locataires d'un abri géré par la Child Development Unit et situé dans le Nord en sont venus aux mains mercredi. Lors de cette bagarre, les employés ont aussi été agressés et les biens du shelter endommagés. Le cas a été rapporté à la police.

