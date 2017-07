Angola: L'ambassadeur de France pour le renforcement des relations

Luanda — L'ambassadeur de France en Angola, Silvain Itté, a considéré vendredi, à Luanda, que les relations qui unissaient les deux pays sont de plus en plus renforcées et importantes, après avoir dépassé les contraintes qui tentaient d'affecter l'amitié entre les Etats.

"Certainement, les relations entre les deux Etats ont connu, comme cela peut se passer entre amis et mariés, certains problèmes. Mais finalement, les relations sont plus fortes que les désaccords, et l'amitié reprend ses droits », a dit l'ambassadeur lors de la journée de la France commémorée vendredi.

Le diplomate a rappelé que les visites en Angola des ex-présidents français Sarkozy en 2008 et Hollande en 2015, ainsi que du Chef de l'Etat angolais José Eduardo dos Santos en France en 2014, ont marqué une nouvelle étape dans les relations bilatérales, et ont relancé une amitié qui maintenant se consolide chaque année.

« Grâce à cette volonté politique exprimée au plus haut niveau par les deux Etats, plusieurs accords de coopération ont été signés ou sont en voie de l'être », a-t-il dit.

A titre d'exemple, il a cité l'accord signé vendredi avec le ministère des Finances lequel permettra à l'Agence Française de Développement (AFD) de s'installer encore en Angola pour le financement des infrastructures essentielles visant la croissance économique et sociale du pays.

Il a profité, de l'occasion, pour féliciter l'Angola pour l'inscription de la ville de Mbanza Congo au patrimoine mondial de l'humanité.

« La France a appuyé cette candidature depuis le début, et salue ce résultat », a dit le diplomate.

Les relations politiques, diplomatiques et de coopération entre l'Angola et la France avaient débuté en février 1976, l'année au cours de laquelle l'Etat français a reconnu l'indépendance de l'Angola.

L'Hexagone est le 5ème client de l'Angola, et également le 3ème investisseur étranger. Plus de 70 entreprises françaises sont présentes dans le pays et y travaillent plus de 20 mille personnes. Le secteur pétrolier occupe une importante place par la présence de TOTAL, une des plus importantes productrices de l'or noir.

En Afrique, la France est la puissance occidentale la plus influente dans les domaines politique, diplomatique, économique, commercial, culturel et linguistique.