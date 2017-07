Seulement, si le chanteur, qui soit dit en passant avait annoncé sa démission de la coalition BBY, a pu mobiliser dans de nombreux quartiers de la capitale, l'étape de Grand Yoff a été plus que mouvementée. La caravane conduite par Youssou NDOUR, le ministre Mame Mbaye NIANG et le directeur de l'ADIE, Cheikh BAKHOUM, a essuyé des jets de pierres de jeunes de Grand Yoff, partisans du maire de Dakar. Youssou NDOUR et ses amis, malgré l'intervention de leurs nombreux gardes du corps, ont dû rebrousser chemin quand ils sont arrivés aux abords du marché où les jeteurs de pierres étaient plus nombreux.

