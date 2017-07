Seulement, « l'émigré » ne fait d'Ousmane SONKO la seule force en mesure de leur faire gagner le scrutin. Selon lui, «la nouveauté du discours basée sur l'éthique, la morale, le patriotisme et le don de soi pour la patrie » peut leur faire gagner les élections. «Ce ne sont pas juste de grandes formules que nous répétons, comme le font d'autres politiciens, cela fait partie de notre ADN politique et se reflète dans notre vécu quotidien », indique-t-il.

«Notre force réside d'abord dans la crédibilité de notre leader, contrairement à la plupart des chefs de partis politiques, principalement les plus connus, qui ont, d'une façon ou d'une autre, comme ministre ou comme président de la République, eu à étaler leurs limites dans la gestion étatique. S'ils disposaient des capacités morales et techniques de sortir le Sénégal du gouffre dans lequel il est depuis notre indépendance, ils l'auraient fait, car ils ont eu la pleine possibilité de nous prouver cela », déclare Amadou Chérif DIOUF, dans un entretien avec le site «espritcitoyen ».

Candidat de la coalition Ndawi Askan Wi dans le département des Amériques (Canada, USA et Océanie), Amadou Chérif DIOUF indique ne pas avoir peur des machines électorales que sont Benno, Taxawu et Manko.

Copyright © 2017 Wal Fadjri. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.