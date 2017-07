Sénégal: Podor - Beaucoup d'argent pour battre Aïssata TALL Sall

A Podor, l'argent coule à flots pour combattre Aïssata Tall SALL.

Selon bon nombre de Podorois, cet argent dépensé actuellement par le milliardaire Racine SY, Mamadou DIA, le président du conseil départemental et ex-DG de la SDE ainsi que Moussa DIOP, DG de Dakar Dem Dikk aurait pu servir à développer leur ville.

S'il y a une commune qui, de tout temps, a été un enjeu de taille pour le parti au pouvoir, c'est bien celle de Podor, chef-lieu du département de même nom. En effet, dans ce département, la commune de Podor est toujours restée la localité la plus convoitée. Et aujourd'hui force est de souligner que, s'il y a une dame qui a eu à gagner toutes les élections qui se sont déroulées sous son magistère, c'est bien Me Aïssata Tall Sall. Cette dernière n'a cessé d'en faire voir de toutes les couleurs à ses adversaires. Et la dernière élection locale est une preuve suffisante que le maire de Podor, malgré cette guerre sans merci, menée par le pouvoir contre elle, ne cesse d'humilier ses adversaires en ne laissant aucune chance au camp d'en face dirigé par Racine Sy, président du mouvement And Liggueyel Podor.

Pour ces législatives, aux fins de battre l'ancienne porte-parole socialiste, les responsables du parti au pouvoir n'ont pas lésiné sur les moyens. Depuis trois jours l'argent coule à flots rien que pour détrôner cette dame qui, reconnaissons-le, malgré les milliards investis à Podor pour la combattre, est toujours restée debout en sortant vainqueur à toutes les élections auxquelles elle a participé. Ce qui lui avait valu récemment, d'ailleurs, les félicitations du président de la République, Macky Sall, lors de sa victoire à l'issue des dernières locales.

Une manière pour Macky Sall de mettre un terme aux nombreuses récriminations émanant de son camp qui avait refusé d'accepter sa défaite. Ce qui n'avait pas, d'ailleurs, empêché son grand rival, Racine Sy, de saisir la justice pour contester les résultats.

Aujourd'hui encore, pour rien au monde, les responsables de l'Apr ne vont accepter d'être sacrifiés pour la énième fois, par la présidente du Mouvement «Osez l'Avenir». Conscients que la victoire de cette dernière pour ces élections aurait comme conséquence leur mort politique, l'homme d'affaires Racine Sy, Mamadou Dia, président du Conseil départemental, ex-Dg de la Sde qui a, d'ailleurs, quitté son patelin de Démette pour rester tout le mois de juillet dans un hôtel de la place à Podor-ville, et Moussa Diop, directeur général de Dakar Dem Dik qui a lui aussi déserté son bureau de Dakar, sont tous depuis quelques jours à Podor pour mener sur le terrain leur campagne. Ces trois personnes réunies, toutes de l'Apr, ont sorti les gros moyens rien que pour faire mordre la poussière au maire de Podor.

Selon ce jeune Podorois du quartier Souyma, l'argent investi par Racine Sy pour combattre Aïssata Tall Sall aurait pu régler le problème du chômage qui sévit dans la ville. Poursuivant, la dame Aïcha Ly de Thiofi explique qu'elle n'a jamais vu autant d'argent dans sa ville. Avant de préciser que si cet argent avait été mis dans des projets de développement, la ville de Podor serait sortie de sa pauvreté endémique.

En tout cas ce qui est certain aujourd'hui, est que battre Aïssata Tall Sall est la chose la plus normale. Ceci compte tenu des moyens colossaux mobilisés par le trio. D'ailleurs l'ex-Dg de la Sde, rien que pour battre Aïssata Tall Sall, a abandonné son fief politique de Démette pour s'installer à Podor.

Le camp du maire de Podor reste zen. Et ces derniers de poursuivre que ces trois responsables réunis ont toujours combattu leur leader, mais ils n'y ont vu que du feu. Mais, il se peut que cette fois soit la bonne. Ce, compte tenu des liasses d'argent qu'ils ont fini de faire pleuvoir sur la ville. Et cette proche Me Sall de rappeler que, sous le régime de Wade, c'étaient les mêmes pratiques. Pour autant, cela n'avait pas empêché Wade de quitter le pouvoir.