Sénégal: Moussa TOURE - «Si on a un groupe parlementaire, on va casser la baraque »

La tête de liste nationale de la coalition Citoyens pour l'éthique et la transparence (CET/"Jarin Sama Reew, est à Ziguinchor depuis jeudi.

En quête de suffrages, Moussa TOURE, repris par l'APS, indique chercher des députés en mesure de former un groupe parlementaire.

«Nous allons nous battre pour avoir notre groupe parlementaire. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Si je vous dis que j'aurai 30 députés, ce ne serait pas raisonnable (... ). Mais on peut se battre pour constituer un groupe parlementaire avec d'autres députés. Si on a un groupe parlementaire, on va casser la baraque », a soutenu l'ancien ministre de l'Economie.

Très optimiste quant à l'issue du scrutin du 30 juillet prochain, Moussa TOURE promet de se faire entendre une fois à l'Hémicycle. «De toutes les façons, j'aurai des députés à la prochaine législature. Nous allons même gagner des départements, surtout ici en Casamance (régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor) où nous comptons de dignes représentants (... ). Quand nous aurons un groupe parlementaire, on nous entendra. Et nous nous défendrons à haute et intelligible voix », a-t-il déclaré.