Nigeria: Deux hommes d'affaires nigérians dans le collimateur de la justice américaine

En fait, ces propriétés de luxe sont le fruit d'un blanchiment après qu'ils aient vendu pour un milliard et demi de pétrole, suite à des contrats obtenus grâce à la corruption de la ministre nigériane en charge à l'époque. Diezani Allison-Madueke s'était vue offrir un logement à Londres, des œuvres d'art et avait en échange favorisé les deux hommes.

Kola Aluko s'est affiché avec les stars d'Hollywood Leonardo di Caprio, Jamie Foxx ou Naomi Campbell. Mais l'homme d'affaires nigérian se fait désormais discret. On ne l'a plus vu depuis mai, il était alors à bord de son yacht de 65 mètres de long, au large de Hong Kong.

