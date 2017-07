Guinée: Labé - La société civile n'est plus que l'ombre d'elle même

En perte de vitesse depuis quelques années ,la société civile n'inspire plus confiance au point où le citoyen lambda s'interroge sur son utilité sur le terrain.

A Labé ,bien d'observateurs ont posé leur diagnostic de la société civile parfois même des acteurs de l'entité mais un point commun se dégage, la société civile est moribonde.

Elhadj alpa Oumar "Gym" pense que tout est entrain d'aller à vau l'eau :

«... . je vous jure que nous sommes sur le débord, parce qu'actuellement le déroulement de la vie est très difficile pour ceux qui ne comprennent pas mais ce qu'on se lasse on ne s'entraide pas ,on ne s'aide pas pour que quelqu'un puisse te laver le dos ,il faut que tu fasses l'effort de nettoyer ton ventre ... si on est pas là bien présent pour mieux aider la participation et l'effectivité de la société civile cela va sans dire qu'elle peut pas y arriver, donc il faudra qu'on s'entraide ,qu'on s'épaule et qu'on s'entretienne avec ça la société civile aura la tache plus facile, dans le cas échéant c'est nous qui allons en pâtir, parce que toutes les souffrances ne peuvent s'abattre que sur la société »

Elhadj Lamine Sangaré est un acteur de la société civile son regard est encore plus dur :

« a l'heure là je puis vous dire que la société civile ne marche pas comme on voudrait tout est moribond ,tout est dans un laisser aller qui ne dit pas nom, je voudrais que la société civile se réorganise et comprenne qu'elle est l'interface entre les gouvernants et les gouvernés pour jouer pleinement son rôle afin qu'on cesse ces petits intérêts égoïstes... . »

Ibrahim Fodoué Baldé autre observateur de la société civile n'est non plus tendre :

« la société civile guinéenne est presqu'en lambeaux dans la mesure où il y a trop de mouvances, trop d'obédiences au sein de la même entité et les avis par rapport aux mêmes questions sont contradictoires, cette divergences notamment les hésitations constituent un handicap pour le mouvement citoyen. »

Pour piqûre de rappel ,on se rappelle qu'il y a deux ans la nouvelle équipe régionale de la société civile avait traversé des turbulences pour des désaccords internes notamment des bisbilles entre les président et vice président occasionnant une démission du second considéré comme un trublion au profit de la PECUD et du remplacement d'autres membres sur avis collégial de l'entité.