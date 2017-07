Congo-Kinshasa: La jeunesse du PPRD demande l'état d'urgence, l'opposition craint une manipulation

Donc dans ces conditions, on se demande s'il est encore possible d'espérer des élections démocratiques en RDC avec la Céni actuelle et le régime en place. »

La déclaration du président de la Céni est par conséquent pour le G7 un aveu d'échec, d'incapacité, et de manque de volonté politique à la fois de la Céni et du pouvoir de Kabila d'organiser les élections démocratiques que le peuple continue à exiger.

Rien de tout cela, réplique l'opposant Christophe Lutundula, « Ni la Constitution, ni toute autre loi de la République et encore moins l'accord de la Saint-Sylvestre, ne donnent pouvoir au président de la Céni ou à une institution quelconque de la République de renvoyer ou de reporter sine die une élection, et par-dessus le marché prévue par la Constitution...

L'organisation ou non des élections est au coeur du débat et la polémique autour de l'éventualité du report des élections se poursuit.

Mais, l'opposition suspecte la démarche. Et au Rassemblement (des forces acquises au changement), on parle d'une insécurité qui serait entretenue, une stratégie qui devrait permettre au régime de restreindre davantage les libertés avec pour objectif d'éloigner les élections.

