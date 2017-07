Congo-Kinshasa: Lecture RFI à Avignon - «Tram 83» de Fiston Mwanza Mujila

L'auteur congolais présente ce lundi 17 juillet à 11h au Festival d'Avignon une lecture de son premier roman, éminemment poétique et nerveux. « Tram 83 », de Fiston Mwanza Mujila, est une incroyable plongée dans la langue et l'énergie d'un pays réinventé, un raz-de-marée halluciné et drôle, un portrait de la capitale minière Lubumbashi. Une proposition dans le cadre du cycle « Ça va, ça va le monde ! », organisé par RFI, jusqu'au 20 juillet dans le jardin de la rue Mons. Entrée libre.

Fiston Mwanza Mujila est une des nouvelles voix de la littérature congolaise. Librement adapté de son premier roman, Tram 83 dépeint une représentation de l'Afrique contemporaine, une question qui est le fruit d'enjeux imaginaires infiniment grands.

Tous les soirs au Tram 83 on voit débouler les étudiants en grève et les creuseurs en mal de sexe, les canetons aguicheurs, les touristes de première classe et les aides-serveuses, les biscottes et les demoiselles d'Avignon, la diva des chemins de fer et Mortel Combat, bref, toute la Ville-Pays prête à en découdre sur des musiques inouïes, réunie là dans l'espoir de voir le monde comme il va et comme il pourrait dégénérer.

Lucien, tout juste débarqué de l'Arrière-Pays pour échapper aux diverses polices politiques, s'accroche à son stylo au milieu du tumulte et se retrouve sans s'en rendre compte coincé dans une mine de diamants, en garde à vue, ou dans le lit d'une fille aux seins-grosses-tomates...

Fiston Mwanza Mujila est né en République démocratique du Congo en 1981. Il vit aujourd'hui à Graz, en Autriche.

Il a écrit des recueils de poèmes, des nouvelles et des pièces de théâtre. Il a reçu de nombreux prix dont la médaille d'or de littérature à la 6e édition des Jeux de la Francophonie à Beyrouth en 2009.