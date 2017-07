Congo-Brazzaville: Biens mal acquis - l'Etat congolais porte plainte contre Transparency international

Donc elle a fait un faux sur des statuts, en vue de pouvoir faire condamner le Congo. On se demande pourquoi d'ailleurs, parce que ce n'est pas la France qui faisait ça, mais Transparency. Et qui agissait sur quel ordre ? Je n'en sais rien.

Dans ce communiqué, la présidence dénonce «la campagne médiatique à l'échelle internationale» contre le chef de l'Etat et sa famille et rappelle qu'une plainte a été déposée en 2015 contre la section française de l'ONG Transparency International.

On l'a appris hier, samedi 15 juillet. Une fois n'est pas coutume, la présidence congolaise a publié un communiqué (daté du 14 juillet) sur l'affaire des biens mal acquis alors qu'un neveu et une ex-belle-soeur du président congolais Denis Sassou Nguesso ont été mis en examen cette semaine.

Copyright © 2017 Radio France Internationale.

