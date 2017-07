Maroc: Huitièmes jeux de la Francophonie - Les Léopards U20 affûtent leurs armes à Rabat

La sélection RD-congolaise de football de moins de 20 ans, conduite par le sélectionneur Éric Tshibasu est déjà à pied d'œuvre en vue de sa participation aux huitièmes jeux de la Francophonie qui se dérouleront à Abidjan en Côte d'Ivoire.

Les Léopards football messieurs de moins de 20 ans séjournent depuis le 13 juillet à Casablanca, en route pour Rabat au Maroc, pour parfaire la préparation de sa participation aux Jeux de la Francophonie à Abidjan. La jeune sélection RD-congolaise sera en stage dans la capitale marocaine jusqu'au 19 juillet. Le choix du Maroc pour la préparation des Léopards U20 s'explique certainement par la convention récemment conclue entre la Fédération congolaise de football association (Fécofa) et la Fédération royale marocaine de football. Selon le programme du sélectionneur Éric Tshibasu Ike, les joueurs devraient avoir une séance d'entraînement le 14 juillet et affronter, le samedi 15 juillet la sélection marocaine de moins de 20 ans en match amical.

Éric Tshibasu a retenu vingt et un joueurs pour cette campagne. Il s'agit de Jackson Lunanga (OC Muungano), Enoch Kamalandwako (AS Dragons), Israël Mubobo (KFA), Arsène Zola (TP Mazembe), Othnel Mawawu (AC Kuya), Yamba Tshibangu (FC Lupopo), Néro Osongo (Ujana), Dido Tshisuku (Tshinkunku), Luzolo Sita (Ujana), Kazadi Okito (Renaissance du Congo), Peter Mutumosi (AC Rangers), Djemes Diala (Ujana), Masikina Baptista (Shark XI FC), Glody Likonza (TP Mazembe). Il y a également Zilliam Likuta (Ujana), Jonathan Sumbuka (OC Idimu), Manassé Mutatu (), Nelson Lobango (Saint-Trond/Belgique), Moise Kaniki (JS Groupe Bazano et Chadrac Muzungu Lukombe (V.Club).

L'on rappelle que la RDC est dans le groupe D avec la France, le Canada-Québec et Haïti. Les Léopards U20 jouent son premier match le 22 juillet contre le Canada ; le 24 juillet, ce sera contre Haïti, avant de finir la phase de poules le 26 juillet contre la France. Le groupe A se compose de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Liban, de la Guinée Conakry. Le groupe B est constitué du Congo Brazzaville, du Cameroun, du Mali et du Gabon. Dans le groupe C, on retrouve le Maroc, le Sénégal, Maurice et le Gabon.