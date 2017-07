Congo-Kinshasa: Une journaliste américaine disparue dans l'Ituri retrouvée par l'armée

Des sources diplomatiques assurent que les corps d'au moins quatre gardes de la réserve et d'un des deux pisteurs enlevés lors de l'attaque ont été découverts un peu plus tard dans la journée. Ils auraient été exécutés par leurs ravisseurs après un contact avec les soldats congolais, précise un activiste de la société civile sur place.

La photojournaliste d'origine américaine, Lisa Dupuy, a été retrouvée « saine et sauve » ce dimanche matin vers 3h locale (1h TU) par des soldats de l'armée congolaise lancés aux trousses des assaillants, selon Pacifique Keta, vice-gouverneur de cette province du Nord-Est congolais riche en or. Elle aurait réussi à échapper au groupe Maï-Maï Simba à l'origine de cette attaque, en se cachant dans la forêt.

Deux journalistes néerlandais et une partie des gardes avaient réussi à fuir, alors que l'administration locale faisait état de l'enlèvement d'une photojournaliste d'origine américaine et de onze rangers et pisteurs congolais.

Une journaliste américaine disparue après une attaque de miliciens Maï-Maï a été retrouvée «saine et sauve» dimanche 16 juillet par l'armée congolaise en Ituri, dans le nord-est de la RDC, non loin des mines d'or exploitées par des groupes Maï-Maï.

