Afrique: AGOA 2017 a son site web

Les plus de 1000 délégués attendus à Lomé pour l'African Growth and Opportunity Act (AGOA 2017) peuvent d'ores et déjà s'inscrire en ligne par le biais du www.agoa-togo.tg. La rencontre est, faut-il le rappeler, prévue pour avoir lieu du 08 au 10 août prochain.

Agora 2017 le Togo, l'Agoa, infos pratiques, accréditation et actualités sont les différentes pages que nous propose le site.

Pour la première page, le site renseigne que, AGOA 2017 réunira 38 pays d'Afrique subsaharienne. Ils vont discuter des moyens de renforcer la coopération économique et le commerce entre les États-Unis et l'Afrique. Les communautés économiques régionales seront également représentées.

Le thème du Forum de cette année est « Les Etats-Unis et l'Afrique : Partenariat pour la Prospérité à travers le Commerce ».

Le Forum 2017 explorera comment les pays peuvent continuer à maximiser les avantages de l'AGOA dans un paysage en rapide évolution économique et souligner le rôle important joué par les femmes, la société civile et le secteur privé dans le développement du commerce, la promotion d'une croissance économique inclusive et durable et la prospérité des pays.

Concernant les infos pratiques, il est question des offres d'hôtels, le guide de santé, les ambassades et les petites dispositions à prendre pour le sommet. Tout ceci se trouvé confiné dans un document à télécharger.

Forum ministériel, presse-média et autres participants sont par contre les trois types d'accréditation retenus pour l'AGOA 2017.

La Loi sur la croissance et les possibilités en Afrique (AGOA) est une loi sur les échanges des États-Unis, promulguée le 18 mai 2000 en tant que loi publique 106 du 200e Congrès.