Angola: Le pays et la France signent des accords de coopération et de financement

À son tour, la directrice de l'AFD, très laconique, a déclaré que son institution prévoit de financer chaque année des projets des secteurs de l'énergie, de l'eau et de l'agriculture estimés entre 150 et 200 millions de dollars.

« Nous avons l'honneur d'avoir avec nous des partenaires tels que l'Agence française de développement et nous espérons apporter d'autres partenaires au fur et à mesure que nous allons avancer dans le secteur de l'eau, qui est d'une importance fondamentale pour le développement de l'Angola dans le cadre du programme Eau pour tous », a-t-il dit.

Ce contrat servira à financer un projet d'approvisionnement en eau pour les zones périurbaines de neuf provinces de l'Angola, parmi lesquelles Huíla et Namibe, et est évalué à 545 millions de dollars américains.

Cependant, le second accord de financement a été paraphé par le représentant résident de la Banque mondiale (BM) en Angola, Clara de Sousa, et la directrice de l'Agence Française de Développement (AFD), Martha Stein- Scochas.

Cet accord, à caractère intergouvernemental entre l'Angola et la France, vise à permettre à l'AFD de fixer officiellement dans le pays pour travailler sur des projets de financement liés aux domaines de l'eau, l'énergie et l'agriculture.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.