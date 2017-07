Sénégal: Drame au stade Demba DIOP - Le gouvernement sort un vaccin après la mort

Un beau discours, même s'il y a une réelle difficulté de faire la différence entre activité culturelle et campagne électorale. Mais dans cette affaire, l'Etat tient le rôle du pyromane qui joue au sapeur-pompier. Après avoir failli dans sa mission de sécurisation des populations, il est plus aisé de porter assistance à des personnes qui ne la recevront que dans l'au-delà.

En outre, document signé par Seydou GUEYE renseigne « les services compétents de l'Etat ont déjà pris toutes les dispositions requises pour l'évacuation, l'assistance et le suivi des blessés vers les différents hôpitaux et structures de secours de Dakar ». De même que, poursuit le communiqué, « une information judiciaire sera ouverte pour faire la lumière sur ces incidents tragiques et situer les responsabilités. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur ».

Copyright © 2017 Wal Fadjri. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.