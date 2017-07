Sénégal: Retrait des cartes nationales d'identité - La Raddho avance un taux de 39,51%

Les résultats du rapport de la mission d'enquête sur le processus électoral de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'Homme (Raddho), présentés hier par la Raddho, renseignent du faible taux de retrait des cartes nationales d'identité biométriques Cedeao sur l'ensemble du territoire national ; estimé à 57,51% par rapport aux cartes disponibles et 39,05 % par rapport au nombre total des citoyens inscrits.

Disposer de sa carte d'identité relève pour nombre de citoyens inscrits d'un parcours du combattant. En atteste le faible taux de retrait des cartes nationales d'identité constaté par la Raddho.

Lors de la présentation, hier, des résultats du rapport de la mission d'enquête de l'organisation de défense des droits humains sur le processus électoral, Sadikh Niasse, le coordonnateur par intérim de la Raddho, a déclaré que « le taux de retrait des cartes biométriques » est relativement faible sur l'ensemble du territoire national et dans les pays de la diaspora ».

En outre, « par rapport au total des inscrits, il est estimé, au niveau national, à 57,51% par rapport aux cartes disponibles et 39,05 % par rapport au nombre total des citoyens inscrits », a-t-il poursuivi.

Entre autres manquements notés dans ce processus relevés par le rapport, M. Niasse a relevé l'absence de la quasi-totalité des représentants de partis et coalitions politiques dans les des commissions de retrait des cartes. A l'opposé, des représentants de la Commission électorale nationale autonome (Cena) sont toujours présents sur place.

En plus des erreurs sur les noms et sur les photos des électeurs signalées, la production de cartes biométriques semble également suivre une chronologie désordonnée. Ainsi, les premiers inscrits ne sont pas toujours les premiers dont les cartes sont disponibles.

En plus, les citoyens n'ont pas accès à l'information concernant la production et la disponibilité des cartes, avec des électeurs qui se lassent des aller-retour incessants pour retirer leur carte. Et pour épargner les citoyens-électeurs de toutes ces tracasseries, la Raddho a proposé des pistes de solutions pour inverser la tendance.

Non sans relever la course contre la montre avec le temps relativement court qui nous séparent des élections qui font que « toutes ces erreurs et omissions ne puissent pas être corrigées à temps ».

Cela n'empêchera pas M. Niasse d'inviter l'administration territoriale à accélérer la cadence en prenant des initiatives pour multiplier davantage et surtout décentraliser les centres de distribution de proximité.