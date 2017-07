Sénégal: Drame de Demba Diop - Plusieurs états-majors suspendent leurs activités politiques à Ziguinchor

"La coalition BBY a décidé de suspendre tout rassemblement public pour la journée du 16 juillet (... ) et prie pour le repos de l'âme des disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés", peut-on lire dans le texte.

Au siège de RSD/TDS de Robert Sagna, au quartier de Boucotte, qui fait office de quartier général pour la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY, majorité), le drame du stade Demba Diop occupe les esprits et alimente les discussions entre les quelques militants et responsables publics trouvés sur place.

Ziguinchor — Plusieurs états-majors politiques ont décidé de suspendre leurs activités politiques à Ziguinchor (sud) où les caravanes et les rassemblements publics notés depuis le début de la campagne électorale pour les législatives ont cédé la place au calme et au silence.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.