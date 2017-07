Togo: Fabre en tournée en Amérique du Nord en septembre prochain

New York*, New York : Samedi 9 September 2017

D'après le communiqué annonçant ce déplacement du président de l'ANC, "rencontrera la Diaspora Togolaise dans sept (7) villes des USA et du Canada ainsi que des autorités politiques et gouvernementales des deux pays".

Les derniers développements de l'actualité togolaise, la loi sur les communes, la politique de décentralisation, la question des réformes, la gestion du Togo par le RPT/UNIR, la dynamique en vue des prochaines échéances électorales (Législatives et les locales), ce sont là des sujets qui ne manqueront pas de faire l'objet de discussion entre le Chef de file de l'opposition togolaise, Jean-Pierre Fabre et la section américaine de l'ANC et le regroupement de Pour le Togo (Personnalités et Organisations Unies pour le Retour à la République).

