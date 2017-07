Congo-Kinshasa: Un homme d'affaires indien kidnappé et retrouvé, l'enquête est en cours

Et c'est avec soulagement qu'il apprend qu'on est venu le libérer... Ses ravisseurs et gardiens ont eu le temps de s'évaporer dans la nature. Tout naturellement, le contact coupé avec leur complice à Goma leur a fait pressentir un danger...

Un homme, un complice des ravisseurs est interpellé dans cette ville de l'Est du pays le vendredi 7 juillet. On découvre rapidement que c'est un résident de Kinshasa qui a fait le déplacement de Goma juste pour cette opération. Il passe alors aux aveux, parle de ses complices restés à Kinshasa avec leur otage.

Après un moment de frayeur, l'épouse et d'autres proches d'Hemnani Ritesh prennent courage et décident de saisir la police et les services des renseignements via l'ambassade de l'Inde et le ministère des affaires étrangères.

L'affaire date du 20 juin dernier, rappelle notre correspondant à Kinshasa, Kamanda Wa Kamanda. Ce jour-là, l'homme d'affaires - PDG des sociétés Miles Travel SARL et SOKERICO SARL- se trouvait sur un de ses chantiers dans un quartier de la commune de la Gombe, quand il a été enlevé par des hommes en armes. 24 heures plus tard, les ravisseurs réclamaient une rançon à ses proches.

