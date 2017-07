Madagascar: Abel Xavier met en garde les Barea

Madagascar accueillera ce dimanche 16 juillet au Stade Municipal de Mahamasina le Mozambique en match aller du second tour de qualification de la Zone Afrique Australe pour le CHAN Total Kenya 2018. Abel Xavier, le fantasque coach des Mambas a prévenu que cette première joute entre les deux équipes sera tout sauf facile pour les Barea.

« Le Mozambique que vous allez rencontrer demain (ndlr 16 juillet) sera complètement différente de ce que vous avez battu deux semaines plus tôt.

Nous avons une très bonne équipe qui s'est préparé depuis un an et qui vise la victoire dès ce match aller ». Tels ont été les propos du coach portugais du Mozambique Abel Xavier au cours de la conférence de presse d'avant-match.

En effet, les deux équipes se sont affrontés quinze jours plus tôt en Afrique du Sud lors de la Cosafa Castle Cup 2017. Le match a été aisément remporté par les Barea de Madagascar sur le score de 4 buts à 1.

« Nous avons une équipe différente pour chaque échéance africaine : la CAN, le CHAN et le COSAFA. Nous avons emmené des jeunes joueurs pour le Cosafa afin de les évaluer et de peut-être les intégrer dans le groupe du CHAN.

Et avec seulement cinq jours de préparation, c'est normal qu'ils n'ont pas pu avoir un bon résultat en Afrique du Sud » a relativisé Abel Xavier pour expliquer cette défaite.

Reconnaissant qu'il a en face une très belle équipe de Madagascar, l'ancien international portugais estime pourtant que les techniciens Malagasy ont le désavantage de ne pas connaître l'effectif du Mozambique pour les éliminatoires au CHAN 2018.

« Je pense que Madagascar ne connait pas le Mozambique qui jouera ce dimanche. Moi par contre, j'ai vu les Barea jouer en Afrique du Sud. Ça peut faire la différence » a-t-il conclu.

Justement, de son côté, Madagascar s'est servi de la Cosafa 2017 comme étant un tournoi de préparation pour ce match de dimanche. Et logiquement, quinze des dix-huit joueurs qui seront inscrits dans la feuille de match face au Mozambique sont issus du groupe qui a évolué durant la compétition de la Cosafa.

Le coach Malagasy Auguste Raux trouve dans ce sens un aspect plutôt positif voire favorable : « Nous avons désormais une ossature qui a joué ensemble depuis le mois d'avril et le premier tour face au Malawi.

Les automatismes et les complicités sur et en dehors du terrain se sont créés. Sinon, nous nous sommes bien préparés pour le match face aux Mozambicains. Le groupe vit bien, les joueurs sont en forme.

C'est essentiel pour entamer ce second tour de qualification. Nous allons faire de notre mieux pour offrir au public malagasy un très bon résultat dimanche. Car cela nous fait plaisir. Nous sommes satisfaits quand vous êtes fiers de notre équipe nationale » a-t-il affirmé.

Rappelons que Madagascar, actuel 89ème mondial au classement FIFA, détient un record d'invincibilité de neuf matchs toutes compétitions confondues depuis le 3 septembre 2016, comptant donc sept victoires et deux nuls.

Pour revenir aux éliminatoires du CHAN 2018, notons que le match retour entre Madagascar et le Mozambique se jouera une semaine plus tard, c'est-à-dire le 23 juillet, à l'Estadio Nacional do Zimpeto. Le vainqueur de cette double confrontation croisera l'Angola ou l'île Maurice au mois d'août lors de l'ultime tour de qualification avant la phase finale.