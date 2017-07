communiqué de presse

Luxembourg — Lors de sa visite officielle au Maroc, Román Escolano, Vice-Président de la BEI en charge des activités de la Banque au Maghreb, a signé deux financements d'envergure pour soutenir les secteurs privé et d'enseignement supérieur au Maroc pour un montant global de 105 millions d'euros.

Un premier financement de 35 millions d'euros a été signé ce jeudi 6 juillet 2017 avec la société Diana holding et un deuxième d'un montant de 70 millions d'euros est signé ce vendredi 7 juillet 2017 avec l'Université Euromed de Fès. Ces deux nouveaux financements portent à 3,8 milliards d'euros, le montant total des projets signés par la BEI au Maroc entre 2007 et 2017. Cette forte mobilisation de la BEI a été principalement axée sur le soutien aux secteurs clefs de l'économie marocaine tels que le transport et la transition énergétique, l'éducation et la formation de jeunes, l'eau et l'assainissement, le soutien aux PME et aux microentreprises.

« Ce sont des financements emblématiques, les premiers pour la BEI dans des secteurs hautement stratégiques pour le Maroc : le secteur privé avec la filière agro-industrielle et la formation des jeunes au sein d'une université d'Excellence : l'Université Euromed de Fès a déclaré Román Escolano, Vice-Président de la BEI lors de son déplacement. Et de rajouter : « Ces financements reflètent le rôle majeur qu'est appelée à tenir la BEI dans la région méditerranéenne avec notamment l'Initiative de résilience économique pour stimuler la croissance et l'emploi, accompagner le développement des entreprises pour une meilleure compétitivité à l'international, soutenir la construction d'infrastructures de formation au cœur de cette région afin de donner plus de chances de réussite aux jeunes. »

Premier financement direct à un groupe entièrement privé

Convaincue que les entreprises sont un véritable moteur de croissance et d'emploi, la BEI a décidé de financer à hauteur de 35 millions d'euros la société Diana Holding dans l'objectif de soutenir son développement et sa compétitivité en Afrique comme à l'international.

Ce premier financement de la BEI dans le secteur de l'agro-industrie marocaine permettra notamment à la holding de moderniser ses méthodes de production et de distribution, et ainsi d'augmenter sa capacité d'embouteillages des boissons non-alcoolisées. Il sera également un précieux concours à la construction d'une station de conditionnement et de distribution de produits agricoles

Avec la création de plus de 700 nouveaux emplois directs et indirects, ce projet s'insère pleinement dans le cadre de l'Initiative de résilience économique. La mise en œuvre de cette nouvelle initiative va permettre de renforcer notre action au Maroc et dans un certain nombre de pays voisins du Sud et des Balkans occidentaux avec à la clef des financements supplémentaires pour soutenir la croissance et la création d'emploi. L'objectif étant de mobiliser jusqu'à 15 milliards d'euros d'investissements supplémentaires sur l'ensemble des pays concernés.

Une université d'excellence : l'éco-campus de Fès

L'objectif du financement de la BEI en faveur de l'éco-campus de Fès est de soutenir un projet d'Excellence universitaire salué en ces termes par le Vice-Président Román Escolano : « La BEI est particulièrement fière de financer ce projet d'Excellence qui sera à même d'accueillir plus de 6 000 étudiants représentant plusieurs nationalités de la région euro-méditerranéenne et de l'Afrique subsaharienne. Il est prévu que 80 % du corps étudiant bénéficie d'opportunités de mobilité internationale, avec à la clef l'obtention d'un double diplôme reconnu en Europe. C'est un projet phare pour l'Union pour la Méditerranée qui contribuera à renforcer l'intégration et la stabilité régionales à travers le dialogue interculturel et la coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. »

Ce nouveau campus universitaire développé en partenariat avec plusieurs institutions d'enseignement supérieur et de recherche au sein l'espace méditerranéen offrira aux étudiants des formations conformes aux standards européens, ainsi que des diplômes reconnus officiellement en Europe. Seront ainsi développés une activité de recherche de pointe, ainsi que des programmes spécifiques répondant aux besoins socio-économiques de l'emploi des jeunes au niveau régional, national et de l'espace euro-méditerranéen. Des bourses seront également accordées aux étudiants méritants, issus de familles à revenus modestes.

En pleine adéquation avec les objectifs de la COP22, une attention particulière sera enfin portée à la protection de l'environnement et à l'efficacité énergétique des bâtiments avec notamment l'installation de panneaux solaires qui couvriront une partie des besoins électriques du site.

Aux 70 millions de financement de la BEI s'ajoute également l'appui financier de l'Union européenne qui via la Facilité d'investissement et de Voisinage accorde une subvention d'investissement de plus de 13 millions d'euros venant d'être approuvée.

