Guinée: Meeting de l'opposition républicaine - Un député dénoncé la non application des accords

Cellou Dalein Diallo et ses pairs de l'opposition ont animé un meeting à Conakry pour dénoncer… Plus »

Agacé de cette situation, le député de l'Ufdg, a cité les accords non appliqués qui constituent la pomme de discorde : » Notamment il s'agit de l'organisation des élections communales et communautaires, l'indemnisation des victimes des marches pacifiques, l'assainissement du fichier électoral, la révision de la CENI, l'accès des médias publics des responsables de l'opposition et le respect intégral des échéances électorales et de nos jours jusqu'à maintenant rien n'a été appliqué depuis octobre 2016, voilà nous sommes en juillet 2017, et bientot la fin de l'année 2017. »deplore t-il.

