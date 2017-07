Ile Maurice: Cour d'assises - Poursuivie pour meurtre, une prostituée fixée ce mois-ci

Toujours selon Marie Prisca Agéon-Martinel, étant donné que rien ne s'était passé entre Pritviraj Gujadhur et elle, le conseiller lui aurait réclamé les Rs 500 qu'il lui avait remises. «J'avais caché l'argent dans mes sous-vêtements et lorsqu'il a essayé de le récupérer, mon concubin, qui n'était pas loin, est intervenu», raconte-t-elle. Les deux complices ont infligé huit coups de couteau à la victime avant de faire main basse sur son portefeuille contenant Rs 3 000 et son téléphone portable.

Elle revient sur le drame du 27 août 2012, date à laquelle elle avait rencontré Pritviraj Gujadhur, inspecteur à la mairie de Port-Louis, à la gare de Rose-Hill. «Il m'avait emmenée dans sa voiture et on s'est rendus dans un endroit désert, à Rose-Hill.»

L'accusée, qui a retenu les services de Me Yousuf Ali Azaree, a dressé la chronologie des faits qui l'ont dirigée vers la prostitution et à ce drame tragique le 27 août 2012. L'avocat a demandé la clémence de la cour soutenant que sa cliente a coopéré avec la police. Le juge prononcera la sentence le 25 juillet.

