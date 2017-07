Sénégal: Conciergerie - La nouvelle ambition de Amina Diouf Sy

En ce moment, AM-Conciergerie est en train de nouer des partenariats avec des structures de la place à savoir hôtels, restaurants, établissements publics, pour offrir un large spectre à une clientèle de plus en plus exigeante. Et elle est déjà en partenariat avec le Medical operator services situé à Paris.

En effet, d'après Amina Diouf Sy, qui gère le bureau de Dakar, Am-Conciergerie est là pour vous simplifier votre quotidien. En somme, mise à disposition d'un assistant personnel, livraisons de vos courses et produits frais, gestion du pressing, recherche et livraison de cadeaux.

