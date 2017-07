Burkina Faso: Accusé de corruption dans le football - Le colonel Yac suspendu pour un an

L'auriez-vous remarqué ? Les pères fondateurs du Traité d'amitié et de coopération… Plus »

Le fait contradictoire c'est que le colonel n'aurait pas non plus demandé à l'arbitre accusateur de lui accorder des faveurs ; donc pas de marchandage. Et même si tentative il y a, l'arbitre en question n'a jamais sifflé un match de Salitas. En tout cas le règlement des instances du football disent que pour qu'il y ait corruption, il faut que le montant offert atteigne 50 dollars, soit environ 22 500.

Sur ce sujet, le président du Salitas avait été auditionné le mois passé et l'accusé s'était défendu en argumentant qu'il a l'habitude d'offrir des gratifications à ses proches lors des fêtes de fin d'année et ce don de 20 000F entrait dans ce cadre ; surtout qu'il nous revient que le jeune frère de l'arbitre, Ali keré, travaillait à Salitas. A ce niveau, la commission de discipline estime qu'il n'y a pas de lien de parenté ni d'amitié entre les 2 hommes.

Les faits remontent à décembre 2016 et selon la notification de la commission de discipline, Yacouba Ouédraogo aurait envoyé via SMS un transfert électronique de la somme de 20 000F pour Ali Kéré.

Un an de suspension de toute activité liée au football et 1 million de franc CFA d'amende ; c'est la sanction infligée par la commission de discipline de la Fédération burkinabè de football à l'encontre du colonel Yacouba Ouédraogo, président-fondateur de Salitas FC. Il est reproché à Yac d'avoir tenté de corrompre l'arbitre Ali Keré au mois de décembre 2016.

