Ile Maurice: Que sont-ils devenus-Dharmanand Fokeer - «Le Nine-Year Schooling sera une catastrophe»

Il a détenu le portefeuille du Travail, puis celui de la Sécurité sociale. Dharmanand Fokeer, qui a été président du MMM, est en retrait de la politique. Cependant, il visite régulièrement son ancienne circonscription de Grand-Baie-Poudre-d'Or et suit avec intérêt le secteur de l'éducation, son univers professionnel.

Depuis un peu plus de 20 ans, Dharmanand Fokeer ne fait plus de politique active. L'ancien élu de la circonscription n° 6 (Grand-Baie-Poudre-d'Or) aux élections générales de 1976, 1982 et 1991, n'a pas, pour autant, coupé les liens avec ses anciens mandants. Il se rend régulièrement à Goodlands et dans les régions avoisinantes. C'est l'occasion pour l'ex-président du Mouvement militant mauricien (MMM), aujourd'hui proche des travaillistes, de recueillir les informations du terrain et de donner son avis sur des questions d'actualité.

Quand il met fin à ses activités politiques, en 1996, l'ancien ministre du Travail et également de la Sécurité sociale revient à sa profession : l'enseignement. Dharmanand Fokeer a toujours évolué dans le secteur de l'éducation. À son retour au pays, en 1971, après ses études à l'étranger, il prend de l'emploi successivement au Mauritius College et au Shantiniketan College. En 1973, il rejoint l'Eden College de Morcellement St André, dont il devient le principal.

De 1991 à 1995, l'enseignant fait une parenthèse pour assumer des fonctions ministérielles. Il revient au collège Eden en 1996 et y reste jusqu'en 2003, quand il prend le poste de manager au New Eton College. En 2008, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, offre à Dharmanand Fokeer un contrat de cinq ans comme General Manager de l'Université de Technologie (UTM).

Cette longue expérience de pédagogue et d'administrateur d'établissements scolaires et universitaire confère à Dharmanand Fokeer un statut de spécialiste en matière d'éducation. Sollicité pour un avis sur la réforme éducative, sa réponse est lapidaire : «Le Nine-Year Schooling sera une catastrophe.» Il s'explique : «La réforme est censée réduire la pression sur les enfants, or le Nine-Year Schooling en rajoute. Actuellement, un élève passe un seul examen compétitif, mais à l'avenir, il en subira trois : une première évaluation en Grade 5, une deuxième en Grade 6 pour obtenir un bon collège régional, une troisième en Form III pour obtenir un bon collège et terminer ses études secondaires.» Étonnant qu'aucun syndicaliste du primaire n'ait protesté contre cette réforme. «Les leçons particulières y sont-elles pour quelque chose ?»

La situation à l'Université de Technologie de Maurice le désole. «Quand je suis arrivé à l'UTM, l'institution avait un important découvert bancaire. Avec le président du board, Sada Reddi, nous avons redressé la situation. En 2013, l'UTM avait Rs 50 millions en banque.» L'ex-directeur de l'UTM a une autre raison d'être satisfait. «En 2008, il y avait 1 200 étudiants à l'UTM et à notre départ, ils étaient 5 000.»

Question politique, Dharmanand Fokeer fait un constat sévère. «L'actuel gouvernement détruit plus qu'il ne construit. En plus, presque chaque jour, on apprend un scandale dans lequel sont impliqués ceux au pouvoir ou leurs proches.» Commentant l'actualité, l'ex-ministre est catégorique : «Une élection partielle au n°18 sera un référendum sur le gouvernement du jour.»

Le politicien d'expérience adresse un message aux jeunes: «Je lance un appel solennel aux jeunes pour qu'ils se familiarisent avec l'histoire récente et ne prennent pas position émotionnellement.»

C'est Ramduth Jaddoo, un collègue, le père de Nita Juddoo, la candidate mauve du moment au n°18, qui convainc Dharmanand Fokeer de se joindre au MMM. En 1976, ce dernier est candidat à Grand-Baie - Poudre d'Or. Son colistier Madun Dulloo et lui-même se font élire, mais Siven Chinien, le troisième candidat mauve, est battu.

En 1982, le député du n°6 est élu président du MMM. Il a une pensée pour ces militants décédés, des hommes dévoués et intègres : les ex-députés Kader Bhayat, Krishna Baligadoo, Zeel Peerun, Mathieu Laclé, mais aussi les ex-syndicalistes Siven Chinien, Jimmy Gobine, Aurélie Perrine. «Ensemble, nous avons contribué à donner au travailleur sa dignité.»

À 73 ans, Dharmanand Fokeer ne se voit pas revenir à l'avant-scène de la politique mais il répondra présent s'il est sollicité. «Le pays a un grand besoin de politiciens propres et honnêtes.»

Son parcours

1976,82 et 91 : Élu à GrandBaie-Poudre-d'Or

1982 : Élu président du MMM w 1991-93 : Ministre du Travail

1993 : Un des fondateurs et président du Renouveau militant mauricien

1993-95 : Ministre de la Sécurité sociale

1971-1990 et 1996-2003 : Enseignant et principal au College Eden

2004-2008 : Manager New Eton College

2008-2013 : Directeur général à l'UTM