Ile Maurice: Oui aux noms !

Il y a deux familles qui comptent trois générations en politique. Une est la famille Duval. Après sir Gaëtan et Xavier-Luc, Adrien Duval a débuté en politique en 2014. Chez les Mohamed aussi, la politique coule depuis trois générations. Sir Abdool Razack a ouvert la voie à son fils, Yousuf et à son petit-fils, Shakeel.

Toutefois, Bashir Khobabux, qui a pris ses distances du MMM en 1995 pour se rapprocher du MSM avant de se joindre au PTr, dit qu'il n'y a rien de mal si un proche d'un politicien entre en politique. «Mais il faut qu'il passe par la filière normale et non être propulsé à la tête du parti comme Pravind Jugnauth. Si j'ai quitté le MSM, c'est parce que j'étais contre cette pratique. Car c'est Ashok Jugnauth qui devait être à la tête du parti.»

Et l'arrivée de Danielle Selvon, épouse de Sydney Selvon (candidat malheureux du MMM aux élections générales de 1976) au sein des Mauves n'est qu'une question de temps. De plus, le MMM a annoncé Jean-François Leckning, fils de Cyril Leckning, un des fondateurs du PMSD, comme recrue. Frédéric Curé, gendre de Paul Bérenger, qui est au comité régional du n°15, suit aussi la lignée politique.

Cette tendance se dessine davantage au sein des Mauves au fil des années. Au début, il y avait la famille Uteem. Mais depuis une dizaine d'années, Satish Boolell, neveu de sir Satcam Boolell et cousin d'Arvin Boolell, a fait ses premiers pas en politique sous les couleurs du MMM. Plus récemment, pour la partielle attendue au n°18. Nita Juddoo, fille de Ramduth Jaddoo, qui fait partie de la première génération du MMM, a été désignée candidate.

