Tunisie: Volonté partagée de consolider la coopération bilatérale

Le ministre des Affaires étrangère, Khemaies Jhinaoui, a eu un entretien, vendredi, à Dakar avec le président sénégalais Macky Sall au cours duquel il lui a transmis un message du président de la République Béji Caïd Essebsi l'invitant à effectuer une visite officielle en Tunisie.

Le président sénégalais s'est félicité de l'invitation qui lui a été adressée et dont la date sera fixée ultérieurement, invitant, à son tour, le président Caïd Essebsi à effectuer une visite officielle au Sénégal.

Le ministre des Affaires étrangères a affirmé la disposition de la Tunisie à promouvoir davantage les relations de coopération et de partenariat avec le Sénégal dans les domaines économique et commercial, soulignant l'importance du forum économique tuniso-sénégalais tenu les 13 et 14 juillet dans la capitale sénégalaise Dakar avec la participation d'hommes d'affaires et de promoteurs économiques des deux pays dans l'identification de nouvelles opportunités pour l'investissement et le partenariat.

Jhinaoui a exprimé, par la même occasion, la volonté de la Tunisie de tirer profit de l'expérience du Sénégal dans l'organisation du 15e sommet de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), et ce dans le cadre des préparatifs de la Tunisie pour la tenue du prochain congrès de l'OIF en 2020 qui coïncide avec son 50e anniversaire.

Le président sénégalais a, pour sa part, salué les relations historiques et privilégiées unissant les deux pays, exprimant la volonté de son pays de renforcer la présence des hommes d'affaires tunisiens et des entreprises économiques tunisiennes au Sénégal et dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest, d'attirer les investissements tunisiens dans les secteurs industriels et d'impulser les échanges commerciaux entre les deux pays.

Il s'est dit également disposé à soutenir les efforts de la Tunisie pour conclure un accord commercial préférentiel avec la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), notamment durant son prochain sommet, affirmant la volonté des deux pays de tenir la 9e session de la haute commission mixte durant le premier semestre de l'année 2018.

Les deux parties ont évoqué, à cette occasion, plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun et mis l'accent sur l'importance d'engager une concertation politique régulière entre les deux pays et de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines sécuritaire et de la lutte contre le terrorisme.