Tunisie: Et si les municipales étaient reportées à 2018 ?

« Je sais que l'Isie est prête mais l'Etat ne l'est pas, lance-t-elle. Les nouvelles municipalités ne sont pas prêtes, pas de tribunaux administratifs dans les régions, etc. »

D'autre part, elle estime que la commission réunie vendredi pour moins de deux heures aurait pu travailler plus sérieusement et entamer au moins l'examen article par article. Amira Kridagh rappelle sur le fond que le principal défi de ce projet de loi est d'éviter le contrôle a priori des collectivités locales, que ce soit à travers le gouverneur ou le trésorier régional.

Dans l'embarras, l'association Al-Bawsala n'a pas encore officiellement commenté ce report, elle qui, en compagnie de trois autres ONG, avait présenté un calendrier qui prévoyait un vote pour le mois d'août. Pour Al-Bawsala, c'est un vrai dilemme, car elle sait plus que d'autres que le parlement croule sous les dossiers et les urgences.

« Certaines parties du texte ont été considérées comme inconstitutionnelles, de plus, certains chapitres sont très mal rédigés, dit-elle pour illustrer la difficulté de la tâche des 21 députés de la commission. Khaoula Ben Aicha estime par ailleurs qu'il faudrait trancher à propos du rôle et des prérogatives du gouverneur (représentant du pouvoir central).

Pour le deuxième rapporteur adjoint de la commission de l'organisation de l'administration et des affaires des forces porteuses d'armes, Khaoula Ben Aicha (Machrou Tounès), il n'est pas bon de voter, dans la précipitation, un texte de la taille (plus de 360 articles) et de l'importance du Code des collectivités locales, qui régira une Tunisie décentralisée pendant au moins les 30 prochaines années

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.