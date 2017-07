Tunisie: Ils ont rêvé avec eux

Auteur-compositeur et interprète, Haydar Hamdi est un enfant de la scène alternative tunisienne. On l'a connu surtout avec son excellent groupe BarBaRoots, depuis, Haydar a pris ses valises et s'en est allé conquérir d'autres contrées. Une manière de gagner en expérience musicale et humaine.

Il demeure néanmoins très attaché à ses origines, nous emmenant loin dans ses rêves ; sa musique parle de sa patrie, de politique, d'argent et d'amour à travers un succulent métissage musical de reggae, gnaoua, dub oriental sur un groove de folklore tunisien.

Des titres tirés de son album Fikra comme Bara Ghani, Fech tchoufi, Ymor zmen, Klem kadheb et d'autres encore enrobés de sonorités reggae auxquelles viennent s'ajouter la subtilité et la majesté du qanoun et bien sûr les rythmes entraînants des percussions.

Un spectacle qui raconte la jeunesse, l'amour, la quête de la liberté et qui n'a pas manqué de mobiliser fans, amateurs et autres curieux passants qui se sont arrêtés pour rêver avec ces talentueux artistes.