Tunisie: Le tournoi de Séoul au menu

La sélection tunisienne de handball débutera la préparation du prochain championnat d'Afrique des nations avec le tournoi amical de Séoul du 10 au 16 août.

24 joueurs locaux ont été convoqués pour un premier stage de préparation prévu du 17 au 21 juillet. Le nouveau staff technique sera présenté au cours d'une conférence de presse prévue demain.

Liste des convoqués

Gardiens : Makram Missaoui et Marouan Soussi (Club Africain) - Marouan Maggaiez (ES Tunis) - Majed Hamza et Ahmed Amine Bedoui (ES Sahel) / Ailiers gauches : Oussama Boughanmi et Chafik Boukadida (ES Tunis) - Rafik Bacha (Club Africain) / Arrières gauches : Oussama Jaziri (ES Tunis) - Mohamed Ridha Frad (EM Mahdia) - Zoubaier Essaies (Club Africain) / Demi-centres : Khaled Haj Youssef (Club Africain) - Kamel Alouini (sans club) - Achref Saafi et Seifeddine Hmida (ES Sahel) - Abdelhak Ben Salah (ES Tunis) / Pivots : Makram Slama (Club Africain) - Jihed Jaballah (ES Sahel) - Marwen Chouiref (sans club) / Mustapha Ben Fadhel (ES Tunis) / Arrières droits : Nidha lAmri (ES Tunis) - Oussema Hosni (Club Africain) / Ailier droit : Issam Rzig (ES Sahel) - Mohamed Ali Bhar (ES Tunis).

U21 : le Mondial algérien en point de mire

L'équipe nationale tunisienne junior garçons U21 a récemment bouclé sa préparation à Téboulba avec deux solides succès face au Maroc et l'Arabie Saoudite, qui seront aussi du rendez-vous algérien la semaine prochaine.

Mohamed Ali Sghir et son staff ont annoncé dans la foulée la liste des seize joueurs sélectionnés pour le Mondial algérien. Les coéquipiers d'Anouar Ben Abdallah débuteront le mardi 18 juillet à 12h00 (heure tunisienne), face au Burkina Faso.

De rares surprises !

La liste des seize joueurs de la sélection U21 amenés à disputer le Mondial en Algérie ne comporte pas de surprise. Hormis le pivot cadet Rami Hmem qui a déjà intégré les U17 en stage actuellement à Mahdia, tous les joueurs espérés partiront à Alger.

Avant les retrouvailles dimanche soir et le départ pour l'Algérie lundi matin à 9h00, joueurs et staff bénéficient de deux jours de break. Le staff poursuivra la préparation du Mondial, entre travail vidéo et détails logistiques à optimiser.