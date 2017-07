Burkina Faso: TAC - Le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, à Ouagadougou

L'auriez-vous remarqué ? Les pères fondateurs du Traité d'amitié et de coopération… Plus »

Le TAC est un cadre de concertation entre la République de la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, né en 2008 et qui se tient alternativement dans les deux pays. Il sert de cadre de réflexion et de prises de décisions aux gouvernements ivoirien et burkinabè sur les sujets de développement des deux pays.

Les conclusions des travaux ayant été transmises et validées par les présidents ivoirien et burkinabè, la session de travail qui l'a, de nouveau, conduit à Ouagadougou, a-t-il expliqué, va consister à «examiner les différents points à soumettre pour décision définitive, aux deux chefs d'Etat».

A sa descente d'avion, Amadou Gon Coulibaly a été accueilli par son homologue, Paul Kaba Thiéba, accompagné d'une forte délégation de son gouvernement et des membres de l'exécutif ivoirien, arrivés plus tôt.

Après une première visite de travail avec le chef du gouvernement burkinabè, le 7 juillet 2017, en prélude au 6e Traité d'amitié et de coopération (TAC) entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly est de nouveau en terre burkinabè. Il a foulé le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou, à 17 h 40 GMT, le dimanche 16 juillet 2017.

Le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, est arrivé à l'aéroport international de Ouagadougou, dans la soirée du dimanche 16 juillet 2017, dans le cadre de la 6e réunion du Traité d'amitié et de coopération entre la République de la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.

