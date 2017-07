Maroc: Coup d'envoi de la 16ème édition du Festival des plages Maroc Telecom

Le coup d'envoi du "Festival des plages Maroc Telecom", événement majeur de la scène musicale marocaine, a été donné vendredi soir à M'diq, et devra se poursuivre tout au long de l'été avec des soirées musicales dans plusieurs villes balnéaires du Royaume, apprend-on samedi auprès des organisateurs.

Pour la 16ème année consécutive, les festivaliers ont rendez-vous avec plusieurs grands noms de la chanson marocaine et orientale qui se produiront sur les scènes installées à proximité des plages ou sur les places mythiques des villes balnéaires.

A M'diq, les festivaliers ont ainsi pu suivre vendredi soir un concert de Samy Ray, alors que des concerts de "Orchestra Berkani" et de Ihab Amir étaient prévus respectivement samedi et dimanche. L'artiste Mourad Asmar, quant à lui, s'est produit samedi soir sur la scène de Martil.

Grâce à une programmation d'une large diversité, alliant à la fois stars marocaines et orientales avec des têtes d'affiche en provenance de toutes les régions, formations traditionnelles, scène actuelle et groupes locaux, le "Festival des plages Maroc Telecom" a su occuper une place de premier ordre dans le calendrier culturel et festif de la saison, attirant l'an dernier plus de 6,5 millions d'estivants, indique un communiqué des organisateurs.

Bien plus qu'une série de concerts, le "Festival des plages Maroc Telecom" est essentiellement une manifestation à très forte audience à travers laquelle Maroc Telecom entreprend chaque été la promotion de l'art et de la culture du Royaume, tout en véhiculant les valeurs de partage et de divertissement.

Son impact sur le développement social, mais aussi économique des villes balnéaires est indéniable, selon la même source, qui précise que ce festival crée non seulement de l'animation pour les estivants, mais contribue également à l'amélioration de l'attractivité de ces destinations auprès des touristes nationaux et étrangers, avec toutes les retombées économiques que cela implique.

Avec les moyens humains, techniques et logistiques importants que nécessitent les installations scéniques extraordinaires offertes chaque année depuis 2002, le "Festival des plages Maroc Telecom" est également devenu une opportunité d'emploi pour des milliers d'acteurs nationaux qui veillent à sa réussite chacun dans son domaine d'activité.

Le Festival est en outre une occasion de divertir les enfants grâce aux multiples programmations sur les sites qui proposent des activités ludiques, sportives et culturelles dont les petits peuvent profiter tout au long de la journée, ajoute le communiqué.